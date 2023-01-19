Рынок новостроек Москвы на историческом максимуме

По итогам декабря прошлого года объем предложения новостроек всех классов в Москве (включая ТиНАО) достиг исторического максимума — на продажу было выставлено 70,4 тыс. квартир и апартаментов, сообщает РБК-Недвижимости» со ссылкой на данные компании «Метриум».

По данным экспертов, в декабре в Старой Москве покупателям предлагалось 52,3 тыс. лотов, в Новой Москве — 18,09 тыс. лотов. Исторический максимум в декабре был достигнут, потому что на рынок продолжают выходить проекты, реализация которых была отложена из-за пандемии COVID-19, говорят в «Метриуме».

«Девелоперы рассчитывали на высокий отложенный спрос после окончания действия коронавирусных ограничений. Однако специфические социально-политические обстоятельства 2022 года привели к снижению покупательской активности. В результате начиная с прошедшей весны темпы роста объема предложения ежемесячно превышают показатели спроса», — пояснила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Но застройщики уже учли изменившиеся реалии и в 2023 году, вероятно, сократят запуск новых проектов, считает эксперт.