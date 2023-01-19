Страховщики переходят на дружественные валюты

На фоне санкций и ограничений компании массово запускают ИСЖ и НСЖ в валютах дружественных стран, выяснили «Известия».

Такие полисы уже можно оформить в юанях, игроки также рассматривают запуск инструментов в гонконгских долларах и тенге. Тенденцию подтвердили в ЦБ, подчеркнув, что участники рынка не должны перекладывать санкционные риски на клиентов. Однако волатильность альтернативных валют может негативно сказаться на доходности вложений, предупредили эксперты.

Инвестиционные и накопительные продукты страхования жизни в юанях уже запустили в пяти компаниях: «СберСтрахование Жизни», «Росгосстрах Жизнь», «АльфаСтрахование – Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь», «Ю-Лайф». Об этом «Известиям» рассказали их представители. Гарантированный доход по программам НСЖ в китайской валюте в среднем составит от 1,5 до 3,1%, а договор заключается на срок от года.

В «Капитал Life» сейчас рассматривают запуск программ в юанях и гонконгских долларах, рассказали в пресс-службе организации. Там добавили: по опросу компании, более половины россиян интересуются инвестициями в акции отечественных предприятий, однако среди лидеров по привлекательности также Китай, Белоруссия, Индия и страны Ближнего Востока, включая ОАЭ.