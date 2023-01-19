Спрос на дистанционные сделки с жильем вырос почти на 20% в прошлом году

Несмотря на окончания острой фазы пандемии, спрос на дистанционные сделки с недвижимостью по итогам 2022 года вырос на 19,41% относительно результата за 2021 год и на 19,15% относительно 2020 года. Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» объяснили причины популярности такого сценария проведения сделок.

Наиболее активный интерес к проведению дистанционных сделок с недвижимостью пришёлся в 2022 году на первый квартал, когда число подобных обращений выросло на 16,81% относительно четвёртого квартала 2021 года и на 62,16% относительно первого квартала того же 2021 года.

В четвёртом квартале 2022 года спрос на удалённые покупки снизился на 5,77% относительно третьего квартала. При этом декабрь показал положительную динамику в рамках помесячной динамики относительно ноября на 8,47%.

«Сегодня дистанционное проведение сделок активно используется для приобретения недвижимости на торгах. Это, как правило, ситуации, когда объект недвижимости находится на третьей территории, то есть управляющий в одном месте, покупатель во втором месте, а сам объект – в третьем месте. В последние полгода у нас активно проходили дистанционные сделки, но не на покупку, а на продажу жилья, чтобы не использовать доверенность при проведении операции. Это значительно более безопасно, чем делать сделку по доверенности. И именно в связи с этим безопасным сценарием, потенциал у таких операций достаточно значительный. Если есть возможность организовать присутствие всех участников сделки, то лучше, конечно, сделать так чтоб на сделке были все стороны. При отсутствии такой возможности возникает вопрос: либо доверенность, либо дистанционная сделка. Второй сценарий более привлекателен за счёт безопасности. Главная сложность заключается в том, что не все знают, как это делать. В итоге это приводит к тому, что люди идут к нотариусу и выписывают доверенности», – отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.