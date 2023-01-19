Почти 80% жителей Сибири, Забайкалья и Бурятии поддерживают идею полной отмены «мобильного рабства»

76% сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии положительно относятся к возможности переносить свой номер мобильного телефона между регионами при смене оператора (такую идею предложил правительству РФ Научно-исследовательский институт Радио*). Качество связи для большинства опрошенных в целом важнее, чем ее стоимость. 96% платят за услуги мобильной связи не более 1000 рублей в месяц. Таковы результаты всероссийского опроса**, проведенного банком «Открытие» (входит в группу банка ВТБ).

Пятая часть опрошенных (21%) ни разу в жизни не меняли своего оператора мобильной связи. У 27% был один опыт перехода к другому оператору. 28% меняли оператора связи два раза. Почти каждый четвертый (24%) за последние 10 лет производил смену своего оператора мобильной связи три и более раз.

В целом сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии устраивает качество мобильной связи в своем регионе. 17% считают его очень хорошим, еще 77% - хорошим. Лишь 4% назвали качество мобильной связи в их регионе скорее плохим. Еще 3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

61% респондентов меняют мобильный телефон не чаще, чем раз в 3-5 лет. 9% делают это реже, чем раз в пятилетку. Еще столько же заявили, что вообще не меняют мобильный телефон до тех пор, пока он не сломается. При этом 22% меняют свой «мобильник» постоянно, раз в 1-2 года, стараясь не пропустить ни одной новой модели.

47% опрошенных имеют опыт покупки мобильного гаджета в кредит: 43% уже погасили такие кредиты, еще у 4% они активные. Еще 34% пока не покупали мобильный телефон в кредит, но не исключают для себя такой возможности. При этом 19% категорически не собираются занимать у банков деньги на покупку «мобильника».

76% абонентов поддерживают идею отмены мобильного рабства - возможности переносить свой номер мобильного телефона между регионами при смене оператора (63% относятся к этому положительно, еще 13% скорее положительно). Против такой возможности выступают лишь 7% опрошенных. 17% затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о главных критериях выбора оператора мобильной связи (можно было давать более одного варианта ответа), жители Сибири, Забайкалья и Бурятии чаще всего выбирали качество связи (82%), и уже затем ее стоимость (70% считают: чем дешевле, тем лучше). Для 14% важно быстрое реагирование компании на жалобы и вопросы. Для такого же количества опрошенных имеет значение репутация компании. Советам знакомых и друзей при выборе оператора мобильной связи готовы следовать лишь 7%.

17% респондентов тратят на мобильную связь 100-300 рублей в месяц, 43% - от 300 до 500 рублей, 36% - от 500 до 1000 рублей, 4% - до 1 500 рублей в месяц.

* Возможность перенести свой номер телефона другому оператору существует у россиян с конца 2013 года. Однако при этом по государственным правилам соблюдается жесткое ограничение – такую замену можно произвести только в пределах своего региона. В конце 2022 года Научно-исследовательский институт Радио выступил с инициативой переноса номера к другому оператору без привязки к региону, заявив, что технически такая возможность уже проработана.

** Опрос проводился 12-17 января среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.