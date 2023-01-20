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Сотрудников администрации Нижнеудинска заподозрили в халатности

Должностных лиц администрации города Нижнеудинска Иркутской области заподозрили в халатности – возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Дело завели после публикации в социальных сетях обращения жительницы города Нижнеудинска о ненадлежащих условиях проживания в аварийном жилом доме с четырьмя малолетними детьми. По словам многодетной матери, в доме имеется большое количество трещин, течет крыша.

Следователи выяснили, что дом был признан аварийным в 2020 году. Допрашиваются собственник жилья, должностные лица администрации города. Расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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