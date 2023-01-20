Четверо жителей Приангарья выиграли по 1 млн рублей в лотерею

Четверо жителей Иркутской области, купившие лотерейные билеты на почте, выиграли по 1 млн рублей, сообщила пресс-служба Почты России.

Каждый билет обошелся счастливчикам в 100 рублей. Выигрышные билеты были куплены в поселке Хомутово, городах Иркутске, Братске и Усть–Илимске.

Лидером по количеству миллионных выигрышей в Сибирском федеральном округе стала Новосибирская область – здесь обнаружено 13 победителей. Всего в Сибири по итогам новогоднего тиража 39 человек, купивших лотерею на почте, получат по миллиону рублей.