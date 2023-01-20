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Альфа-Банк подключился к «Лайтхаус» для проведения онлайн-сделок по оборотному кредитованию бизнеса

Финансовая экосистема «Лайтхаус» связывает бизнес и банки, предоставляя возможность участникам рынка осуществлять онлайн-сделки по оборотному кредитованию.

Подключившись к «Лайтхаус», Альфа-Банк сделал доступным дополнительный канал финансирования для клиентов. При оформлении сделок средний и крупный бизнес получает высокую скорость финансирования и выбор лучших условий кредитования.

«Альфа-Банк предлагает клиентам самые удобные и технологичные решения. Ранее мы подключились к платформе для оформления цифровых сделок по факторингу, сейчас – добавили оборотное кредитование. И снова онлайн. Еще один канал взаимодействия поможет бизнесу значительно экономить время и выбирать самые выгодные условия», – прокомментировал Андрей Ганин, управляющий директор Альфа-Банка по работе с промышленными компаниями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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