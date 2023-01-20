Пресс-тур на край земли

Побывали на краю земли, поймали северное сияние, познакомились с жизнью саамов, посетили первый в мире атомный ледокол «Ленин»… Победители ХI журналистского конкурса «Вместе в цифровое будущее», который проводит компания Ростелеком, в конце 2022 года съездили в Мурманскую область. Среди участников пресс-тура была и главный редактор Газеты Дело Наталия Горбань, победившая в специальной номинации «Умный город для жизни».

Фото участников пресс-тура

Программа тура была очень насыщена различными мероприятиями, но в первую очередь посвящена знакомству журналистов с цифровой трансформацией субъектов Российской Федерации на примере территории, расположенной за Полярным кругом.

Как рассказала во время экскурсии в Центр управления регионом министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова, здесь была создана единая цифровая платформа управления регионом, представляющая собой комплекс информационно-аналитических систем государственных органов власти и крупных бизнес-структур. В его составе – портал «Наш Север», платформы «Инвестиционный портал Мурманской области», «Туристический портал Мурманской области», «Интеллектуальная система учёта строительства, ремонта содержания (обслуживания) дворовых территорий, общественных территорий, объектов городского хозяйства, расположенных на территории Мурманской области», «Система мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области». Данные из этих источников поступают на единую цифровую платформу управления регионом, где они обобщаются и анализируются, и с которыми можно познакомиться в режиме онлайн.

Фото участников пресс-тура

Комплекс обеспечивает оперативную и качественную работу регионального правительства, способствует взаимодействию с жителями и бизнесом, повышению инвестиционной и туристической привлекательности области.

Также в рамках деловой части пресс-тура журналисты встретились с директором Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольгой Шаньгиной, которая подробно рассказала о проектах, реализуемых провайдером цифровых услуг в сложных природно-климатических условиях Арктики.

Кроме этого, организаторы пресс-тура предоставили участникам эксклюзивную возможность познакомиться с туристическими достопримечательностями Мурманской области. Среди них – интересные места в столице региона, первый в мире атомный ледокол «Ленин», музей военно-воздушных сил Северного флота и дом-музей Юрия Гагарина в закрытом посёлке Сафоново, а также мемориальный комплекс защитникам Заполярья, включающий в себя крейсерскую подводную лодку «К-21», в Североморске.

Фото участников пресс-тура

Очень эмоциональной получилась поездка в деревню коренных жителей Кольского полуострова – саамов, где журналисты пообщались с добродушными хасками и домашними оленями, а также узнали много удивительных фактов о традициях малочисленных народов Севера.

Фото участников пресс-тура

Но самые сильные впечатления оставили два дня, проведённые в рыбацком посёлке Териберка, который стал популярным после фильма «Левиафан». Расположенный на берегу незамерзающего Баренцева моря, практически на краю земли, он привлекает туристов суровой природой и возможностью увидеть такое потрясающее явление природы, как северное сияние. Кстати, Мурманский филиал Ростелекома установил здесь точки доступа WI-FI и видеокамеры в местах наибольшего посещения туристов с трансляцией видеоизображения в Центр управления регионом. Благодаря современным технологиям из любой точки мира можно наблюдать даже за северным сиянием.