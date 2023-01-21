Адвоката в Иркутске отправили на 5 лет в колонию за мошенничество на 2 млн рублей

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении адвоката – его признали виновным в мошенничестве на сумму свыше 2 млн рублей и отправили на 5 лет в колонию общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году защитник представлял интересы человека, обвиняемого в незаконной рубке леса. Адвокат убедил фигуранта уголовного дела и его родственников, что сможет передать деньги сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они не заключали фигуранта под стражу и прекратили уголовное преследование.

Полученные средства защитник оставил себе. Клиенту же он сообщил, что для того, чтобы прекратить дело, нужны еще деньги, которых у фигуранта не было. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Адвокатской деятельностью осужденному запретили заниматься 2 года.