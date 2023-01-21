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Утечка газа произошла на АЗС на улице Ангарской в Иркутске

Утечка газа случилась на АЗС "КрайсНефть" в городе Иркутске на улице Ангарской сегодня около 16:00, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение об утечке газа из емкости объемом 10 кубометров поступило в 15:58. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты эвакуировали четырех работников заправки, произвели оцепление и приняли меры для минимизации риска возгорания.

Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за неисправности запорной арматуры. АЗС в Иркутске закрыли на ремонт. Угрозы нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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