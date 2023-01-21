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Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Иркутской области и опрокинулась – есть пострадавший

Маршрутка, в салоне которой находились пассажиры, попала в ДТП на 2-ом километре Плишникского тракта в Иркутской области, в результате инцидента пострадал один человек, сообщила региональная госавтоинспекция.

<p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

57-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ», двигающийся по маршруту 4с со стороны поселка Плишкино в Иркутск, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Tank, за рулем которого находилась местная жительница, после чего маршрутка опрокинулась и упала в кювет.

«На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне отечественного транспортного средства находилось 5 пассажиров, одного из них бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение с различными травмами, водители не пострадали», – говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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