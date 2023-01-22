Бассейн и жилой корпус построят за 343,5 млн рублей на базе соцучреждений в Приангарье

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» и Тулюшкинский психоневрологический интернат получат субсидии в 343,5 млн рублей на строительство бассейна и жилого корпуса, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В «Сосновой горке» в 2023 году построят бассейн – он необходим для проведения реабилитации, на это выделено 78,5 млн рублей. В психоневрологическом интернате построят новый жилой корпус на 64 места – это будет типовое одноэтажное здание. Строительство будет вестись в 2023–2024 годах, на возведение объекта выделено 265 млн рублей.

«Соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений уже подписаны. Застройщики подготовили технические задания на строительство объектов, началась работа по проведению конкурсных процедур», – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.