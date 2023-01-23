Аренда жилья в России подорожает на 15% к весне

За последние месяцы ценник уже вырос на 6%, сообщили «Известиям» участники рынка.

Это происходит из-за сокращения объема предложения после заметного роста осенью 2022 года. Так, квартиры, которые тогда пополнили арендный фонд, снова выставили на продажу, в том числе чтобы закрыть ипотечные кредиты, которые брали в расчете на реализацию старого жилья.

Кроме того, некоторые уехавшие в страны СНГ граждане возвращаются из-за ужесточения режима безвизового пребывания там.

За последний месяц в России снизился объем предложения арендного жилья – в крупных городах в среднем на 8-10%, рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Заметнее всего показатель уменьшился в Москве и Санкт-Петербурге – на 15-20%.

По данным госкомпании «Дом.РФ», в декабре прошлого года число объявлений о сдаче квартир в аренду в стране сократилось на 10% после двух месяцев роста (+29% в октябре и +6% в ноябре). Количество новых объявлений об аренде снизилось на 18%. В результате цены на съемные квартиры начали стабилизироваться после заметного снижения.

Так, по информации «Дом.РФ», в средних и небольших городах стоимость аренды за месяц поднялась примерно на 6%, в миллионниках – на 1%. К весне же, по прогнозу Александра Иванова, ставки в крупных городах могут подняться на 10-15%.