Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 самых активных по итогам 2022 года

Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 самых активных банковских пресс-служб по итогам 2022-го года и заняла в нём 13 строчку. Исследование проводил финансовый портал Brobank.ru.

Анализ охватывает все 12 месяцев минувшего года. Во внимание приняты 100 крупнейших по объему активов кредитных организаций. Рейтинг опирается на среднесуточное количество публикаций, размещенных на сайте той или иной структуры. Включает в себя 46,5% конкурентов.

Эксперты портала отмечают, в 2022 году относительно 2021 увеличился индекс активности у большей части конкурентов. Среди 86 действующих по сегодняшний день 44 нарастили частоту добавления публикаций в разрезе 12 месяцев. Сократило – 42. То есть, учитывая анализ индивидуальных показателей, можно говорить о положительной тенденции.