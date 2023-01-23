Более 11 тысяч звонков принял колл-центр Иркутскэнергосбыта за аномально холодные выходные

За прошедшие субботу и воскресенье единый энергетический информационно-справочный центр принял 11 030 звонков от горожан. На линии в эти два дня работали 20 операторов. Об этом рассказали в компании.

Помимо вопросов, связанных с подачей тепла и электричества, иркутяне интересовались расчетами за услуги и передавали показания счетчиков.

В ресурсоснабжающей организации напоминают, что показания приборов учета принимаются до 25 января – не только по телефону, но и через личный кабинет, через функцию «Подать показания» на сайте «Иркутскэнергосбыта», через мобильное приложение и бота в Viber. Альтернативные способы особенно актуальны в холодные периоды, когда нагрузка на колл-центр существенно возрастает, и время ответа оператора увеличивается.

Оперативная информация об отключениях также дублируется на сайте «Иркутскэнергосбыта», в соцсетях и телеграм-канале «Свет38».

В период низких температур и связанных с ними максимальных нагрузок на сети энергетики призывают бережно расходовать электроэнергию – не превышать зафиксированную в договоре мощность подключения, сообщать об известных вам фактах незаконного присоединения к электрическим сетям в «Иркутскэнергосбыт». Специалисты отмечают: основное превышение нагрузки на сетях возникает в ситуациях, когда подключения для коммунально-бытовых нужд по факту используются для коммерческих целей, в т.ч. майнинга криптовалют и иных энергозатратных целей.