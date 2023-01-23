Банк Уралсиб начал выпуск карт UnionPay

Банк Уралсиб начал выпуск карт международной платежной системы UnionPay. Оформить дебетовую карту UnionPay Benefit можно в любом отделении банка.

Карта позволяет совершать покупки в поездках за границей – в более чем в 150 странах мира, а также в России. Список стран, доступных для использования карты, размещен на сайте UnionPay*.

Более подробно о картах UnionPay, осуществлении операций с использованием карт – можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».