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Банк Уралсиб начал выпуск карт UnionPay

Банк Уралсиб начал выпуск карт международной платежной системы UnionPay. Оформить  дебетовую карту UnionPay Benefit можно в любом отделении банка.

Карта позволяет совершать покупки в поездках за границей – в более чем в 150 странах мира, а также в России. Список стран, доступных для использования карты, размещен на сайте UnionPay*.

Более подробно о картах UnionPay, осуществлении операций с использованием  карт – можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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