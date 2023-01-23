Допустимые показатели по отключениям электроэнергии в Иркутской области не превышены

Энергосистема Иркутской области из-за аномальных морозов ниже 40 градусов испытывает максимальные нагрузки, однако действующие допустимые показатели по отключениям не превышены, сообщает министр ЖКХ региона.

Так, в связи с повышенной нагрузкой на электросети за минувшие сутки зафиксирован целый ряд отключений электроэнергии в разных районах Приангарья. Как сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, электроснабжение в четырех населенных пунктах Осинского района, где без света остались 307 частных домов с печным отоплением и девять социальных объектов, восстановлено. Продолжительность отключения составила 3 часа 51 минуту.

Также восстановлено электроснабжение в Киренске, Ангарске, Слюдянке, Грановщине, Куде, Горном и Маркова Иркутского района, селе Холмушино и деревне Кочерикова Усольского района, селе Первомайском Нукутского района, двух населенных пунктах Черемховского района, ряде других территорий.

– В период аномальных морозов энергосистема региона испытывает экстремальные нагрузки, однако действующие допустимые показатели по отключениям не превышены. Население обеспечивается электроэнергией по третьей категории надежности электроснабжения. Она подразумевает допустимое отключение в год – 72 часа и 24 часа подряд, включая срок восстановления, – отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

Напомним, что в связи с анормальными морозами в регионе введён режим повышенной готовности. Он будет действовать до 25 января. По словам губернатора, в таких условиях системы жизнеобеспечения функционируют за пределами расчетных нагрузок.

В период низких температур и связанных с ними максимальных нагрузок на сети энергетики призывают бережно расходовать электроэнергию – не превышать зафиксированную в договоре мощность подключения, сообщать об известных фактах незаконного присоединения к электрическим сетям в «Иркутскэнергосбыт». Специалисты отмечают: основное превышение нагрузки на сетях возникает в ситуациях, когда подключения для коммунально-бытовых нужд по факту используются для коммерческих целей, в т.ч. майнинга криптовалют и иных энергозатратных целей.