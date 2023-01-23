Новости

Допустимые показатели по отключениям электроэнергии в Иркутской области не превышены

Энергосистема Иркутской области из-за аномальных морозов ниже 40 градусов испытывает максимальные нагрузки, однако действующие допустимые показатели по отключениям не превышены, сообщает министр ЖКХ региона.

Так, в связи с повышенной нагрузкой на электросети за минувшие сутки зафиксирован целый ряд отключений электроэнергии в разных районах Приангарья. Как сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, электроснабжение в четырех населенных пунктах Осинского района, где без света остались 307 частных домов с печным отоплением и девять социальных объектов, восстановлено. Продолжительность отключения составила 3 часа 51 минуту.

Также восстановлено электроснабжение в Киренске, Ангарске, Слюдянке, Грановщине, Куде, Горном и Маркова Иркутского района, селе Холмушино и деревне Кочерикова Усольского района, селе Первомайском Нукутского района, двух населенных пунктах Черемховского района, ряде других территорий.

– В период аномальных морозов энергосистема региона испытывает экстремальные нагрузки, однако действующие допустимые показатели по отключениям не превышены. Население обеспечивается электроэнергией по третьей категории надежности электроснабжения. Она подразумевает допустимое отключение в год – 72 часа и 24 часа подряд, включая срок восстановления, – отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

Читайте также:

В Иркутской области зафиксирован исторический максимум по потреблению электроэнергии
23 января 2023
Кобзев заявил о необходимости наращивания энергетических мощностей в Приангарье
29 декабря 2022

Напомним, что в связи с анормальными морозами в регионе введён режим повышенной готовности. Он будет действовать до 25 января.  По словам губернатора, в таких условиях системы жизнеобеспечения функционируют за пределами расчетных нагрузок. 

В период низких температур и связанных с ними максимальных нагрузок на сети энергетики призывают бережно расходовать электроэнергию – не превышать зафиксированную в договоре мощность подключения, сообщать об известных фактах незаконного присоединения к электрическим сетям в «Иркутскэнергосбыт». Специалисты отмечают: основное превышение нагрузки на сетях возникает в ситуациях, когда подключения для коммунально-бытовых нужд по факту используются для коммерческих целей, в т.ч. майнинга криптовалют и иных энергозатратных целей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Дифтарифы в Иркутской области 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (58)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Большинство оптовиков Иркутской области считают свое экономическое положение удовлетворительным
«Год был успешным, но сложным». Наталья Баркова, Россельхозбанк, – об итогах 2022 года
Биржевая цена бензина Аи-92 упала до минимальных за 7 лет значений
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес