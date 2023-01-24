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Высокий спрос на валюту препятствует укреплению рубля

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Рубль в понедельник перед стартом основной сессии резко укрепился, но растерял весь импульс в течение дня, закрывшись на отметке 68,66 руб./доллар.

Внешний фон для рубля остается благоприятным, отмечают эксперты БКС. Нефтяные цены после кратковременной просадки устремились вверх, обновляя двухмесячные вершины. Кроме того, приближается пик налоговых платежей экспортеров, приходящийся на 25 января.

– Однако высокий спрос на иностранную валюту препятствует укреплению рубля даже в период традиционного увеличения предложения инвалюты, а также благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков, – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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