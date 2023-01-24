Рынок аренды жилья в 2023 году будет стабильным

Эксперт рынка недвижимости Москвы Юрий Завидов рассказал о том, как события 2022 года повлияли на сегмент аренды жилья в столице.

Юрий Завидов, основатель компании Zavidov Realty:

– Оценить количественно рынок аренды довольно сложно, в этом сегменте велика серая зона, которую невозможно корректно определить. Произошел и рост предложения и снижение спроса. Во-первых, в Москве ежегодно строится несколько миллионов квадратных метров жилья. Часть этого объёма, естественно, попадает на арендный рынок. Во-вторых, спрос несколько снизился. Посмотрите, сколько брендов прекратили работать в России. А, условно говоря, каждый второй продавец-консультант, работник склада, кассир в московском ритейле – это потенциальный арендатор жилья в Москве. Ситуация выправится и уже выправляется, на место ушедших брендов становятся новые. Но на краткосрочном отрезке времени весна – начало зимы 2022 это оказало определённое влияние на спрос арендного жилья.

Снижение цен процентов на 10 есть. Стоимость аренды сильно зависит от локации. Однушку в Новой Москве можно снять тысяч за 25 в месяц, двушка – от 35. Если же квартира в ЦАО, то однушка – это 45 – 50, двушка от 60-65.

Любой рынок подвержен колебаниям. В аренде жилья в Москве сейчас есть небольшое снижение. Оно некритично. Конечно, есть собственники квартир с завышенными ожиданиями. И их квартиры вакантны по много месяцев. Моя рекомендация – проявлять гибкость и не жадничать. Ведь если квартира стоит несданной несколько месяцев из-за завышенной ставки аренды, собственник уже никогда не получит деньги за прошедший период. Поэтому, лучше опуститься в цене, но сдать квартиру быстро и начать извлекать доход, чем держать высокую цену и неизвестно сколько времени ждать случайного арендатора, готового на такие ценовые условия.

Ипотечные квартиры на рынке аренды – это распространённое явление. Здесь всё зависит от того, насколько трезво и ответственно собственник квартиры он же ипотечный заёмщик оценил перспективу. Если он вял ипотеку, купил квартиру, сдал её в аренду и думает, что он на арендный доход будет и ипотеку гасить и ещё на жизнь останется, то это, скорее всего, верный путь в группу проблемных заемщиков. Если для человека такая операция лишь дополнительная к основному заработку, он, например, ее организовал «на вырост» детям, то ничего страшного не вижу. В какой-то момент он может из основного дохода подкинуть денег на исполнение ипотечных обязательств, если аренда временно просела.

Особого пласта никакого нет. Банку по большому счету все равно, почему заёмщик не исполняет обязательства.

Если говорить о прогнозах, то зима закончится через месяц. Для недвижимости это даже не краткосрочный, а сверхкраткосрочный горизонт. Тем более, в первой декаде января рынок вообще в анабиозе. Я бы оценил так. 2023 – это период без роста, но и без заметного снижения спроса и цен. Стабильность. С 2024 начнётся постепенный рост.