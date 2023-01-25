Кредитная СберКарта признана лучшей в стране

Сбер получил премию Frank Credit Cards Award 2022 в двух номинациях. Кредитная СберКарта победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», а СберБанк Онлайн признан «Самым удобным мобильным приложением для держателей кредитных карт». Премия вручалась по итогам масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

Исследование показало, что из всех кредитных продуктов в 2022 году кредитные карты показали прирост портфеля — с 2 до 2,4 трлн рублей. Из трендов важно отметить отказ от платы за обслуживание кредиток: если год назад на такие карты приходилась четверть всех предложений, то сейчас — уже две трети. Второй тренд — увеличение грейс-периода.

Аналитики Frank RG исследовали продуктовые линейки 24 банков, на которые приходится 97,4% рынка. Специалисты проанализировали тарифы и условия по 209 кредитным картам, опросили 2 тыс. активных пользователей кредитных карт и 20 экспертов рынка, а также оформили более 40 банковских продуктов по принципу тайного покупателя.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«Клиенты продолжают выбирать Кредитную СберКарту за её очевидные достоинства — понятные условия, бесплатное обслуживание и уведомления, длительный и прозрачный беспроцентный период (120 дней), повышенный кешбэк в виде бонусов СберСпасибо и кредитный лимит до 1 млн рублей. Мы рады, что Frank RG в очередной раз высоко оценил наши карточные продукты: это говорит о том, что они пользуются признанием не только у клиентов, но и у экспертов».

До 8 февраля продолжается акция, по которой можно выиграть 50 тыс. рублей или суперприз — квартиру в Москве. Для этого достаточно оплатить нашей кредиткой минимум три покупки на сумму от 1 тыс. рублей в течение недели. Если Кредитной СберКарты ещё нет, оформить её можно за пару минут в СберБанк Онлайн.

Управлять своей кредиткой удобно в СберБанк Онлайн. В приложении видна не только сумма задолженности, но и дата и сумма ближайшего обязательного платежа. Эксперты Frank RG особо отметили функциональность СберБанк Онлайн по информированию по кредитной карте и управлению ею, присудив мобильному приложению Сбера победу в номинации «Самое удобное мобильное приложение для держателей кредитных карт».

Напомним, что в сентябре 2021 года Frank RG признал Кредитную СберКарту самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом . При подготовке рейтинга специалисты оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения.