KFC начала менять вывески на Rostic's

Сеть KFC в Москве начала менять вывески ресторанов на Rostic's, подтвердил корреспондент РИА Новости.

При этом во внешней пресс-службе KFC в России РИА Новости заявили, что пока еще выбирают новый логотип. «Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия «Ростикс». Финальный логотип будет известен в момент открытия», – указали в компании.

Напомним, что первый ресторан в Иркутске открыли в 2014 году в ТЦ «Модном квартале». Среди всех федеральных сетей ресторанов быстрого обслуживания KFC первой вышла на рынок Сибири. В Новосибирске, Красноярске, Омске, Томске и, с конца 2014 года.

Всего же под брендом KFC в России и СНГ насчитывается более 380 ресторанов (по данным на декабрь 2014 г.), 30% из которых корпоративные и 70% открыты по лицензионному договору франчайзинга. Количество сотрудников – более 20 000 человек.