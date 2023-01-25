Жители Университетского и Первомайского получили доступ к гигабитному домашнему интернету МТС

«МТС» сообщила о расширении фиксированной сети в Иркутске. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит\с и цифровое ТВ стали доступны для жителей около 70 многоквартирных домов микрорайонов Университетский и Первомайский в Иркутске.

Новая сеть МТС с увеличенной пропускной способностью позволяет поддерживать высокую скорость соединения на нескольких девайсах даже в период пиковых нагрузок. Иркутяне смогут смотреть видео в высоком разрешении, играть в компьютерные игры с облачных серверов на сверхскоростях, а также моментально скачивать тяжелый контент, например, обновления ПО, на устройства. Кроме этого, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь, цифровое ТВ и онлайн-кинотеатр KION с эксклюзивным контентом абоненты МТС могут сэкономить до шестнадцати тысяч рублей в год на семью и оплачивать несколько услуг в «одном окне».

«В прошлом году мы провели в Иркутске масштабное строительство и обновление существующей сети домашнего интернета и цифрового ТВ – обеспечили сверхскоростным домашним интернетом большинство новостроек города, в частности микрорайон «Современник», «Южный парк», жилые комплексы «Витязь», «Март», «Сарафановский», а также многоквартирные дома в районе ИВВАИУ и другие. Мы видим востребованность иркутянами супербыстрого домашнего интернета, так как количество устройств, использующих выход в сеть, в каждой квартире продолжает расти. В ближайшее время сверхскорости получат также жители новых домов микрорайона Березовый и центра Иркутска», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность.