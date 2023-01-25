Кредит на любые цели от Дальневосточного банка - в ТОП-4 лучших кредитов наличными в январе 2023 года

Дальневосточный банк занял 4 место в рейтинге «Лучшие кредиты наличными в январе 2023 года». При составлении рейтинга учитывались размер процентной ставки и полная стоимость кредита, а также сумма ежемесячных платежей, сумма кредита и срок.

До 31 января 2023 года в Дальневосточном банке продолжается акция «Время чудес», и получить кредит наличными от Дальневосточного банка можно по ставке от 7,9%* годовых на срок до 7 лет, максимальная сумма кредита — 3,5 млн. рублей.

* Ставка указана при наличии добровольного страхования от несчастных случаев, болезней, потери дохода (далее — Страхование). При отказе Заемщика от Страхования в период действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 10 п.п. со дня, следующего за днем последнего оплаченного страхового периода. ПСК — 17, 830% годовых. С подробными условиями Акции, правилами ее проведения и требованиями к заемщикам можно ознакомиться на сайте http://www.dvbank.ru , в офисах банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Подробнее на Выбери.ру. Рейтинг составлен для банков ТОП 51-100 по объемам кредитования.