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Держатели "Мир" получат 10% кэшбэка за подписку на more.tv

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 10% кэшбэка за покупку подписки до 300 рублей на сайте и в приложении more.tv.

Для этого необходимо:

– Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в приложении «Привет, Мир!» перед оплатой
– Оплатить подписку на сумму чека до 300 рублей на more.tv и в приложении зарегистрированной картой «Мир» и получайте кэшбэк 10% за каждую покупку в период акции
– Кэшбэк не начисляется при оплате через СБП
– Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.

В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.
Акция действует с 16 января 2023 по 31 марта 2023
Организатор акции — ООО "М3"
ОГРН: 1187746527099
Юридический адрес: 121205, Москва, территория инновационного центра "Сколково", ул. Нобеля, д.7, +7 (800) 585-95-95.
  
Срок действия акции - 16.01.2023 - 31.03.2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
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