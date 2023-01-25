«Цифра банк» запустил новую линейку вкладов с доходностью до 8,8% годовых

«Цифра банк»* представил два новых вклада для клиентов – физических лиц. С 24 января в банке действуют депозиты «Первый» и «Особый».

«Первый» можно открыть на срок 180 дней по ставке от 7,7%, минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей.

Вклад «Особый» предполагает открытие сроком на 365 дней под процентную ставку от 8,6%, минимальная сумма – 100 000 рублей.

При этом, если клиент ранее размещал или имеет действующий вклад в «Цифра банк», то его ставка увеличивается на 0,2 п.п. и составит 7,9% и 8,8% соответственно.

Представленные депозиты не предполагают автоматическую пролонгацию, пополнение или частичное снятие.

Подробную информацию о тарифах можно получить на сайте «Цифра банк» или по телефонам +7 (495) 249-11-62, 8 (800) 302-92-29

* «Цифра банк» - коммерческое наименование ООО «ФФИН Банк» (Банк «Фридом Финанс»)