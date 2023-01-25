Вторичное жилье можно будет приобрести с сохранением ипотечной ставки продавца

Первым запустил такую программу «Сбер», выяснили «Известия».

В России начали продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей, рассказали участники рынка недвижимости. Раньше при продаже квартиры, которая была приобретена в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит – это невыгодно при сегодняшних более высоких ставках, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Первым программу по новой схеме запустил «Сбер», рассказали «Известиям» два источника на рынке недвижимости. «Сбер» реализует такую программу в тестовом режиме», – подтвердили в банке. Впрочем, у кредитных организаций всегда существовала такая возможность, но пользовались они ею в единичных случаях из-за неудобства и отсутствия четкого регламента действий, добавила Татьяна Решетникова.