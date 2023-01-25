Работодатели стали чаще принимать на работу специалистов с избыточной квалификацией

Число компаний, научившихся грамотно использовать возможности специалистов с избыточной квалификацией, выросло: бизнес все реже опасается проблем с сотрудниками, обладающими слишком высоким уровнем образования или чрезмерным опытом работы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения, имеющего опыт трудоустройства, из всех округов страны.

Каждый пятый работодатель (19%) никогда не берет в штат специалистов с избыточной квалификацией. Свою позицию HR-менеджеры объясняют высокой вероятностью того, что работник быстро покинет компанию, не будучи удовлетворенным уровнем задач и дохода. Напротив, в каждой девятой организации (11%) часто берут на работу overqualified-кандидатов. Судя по комментариям, это может быть разумным решением, если нужен перспективный сотрудник, готовый к быстрому карьерному росту в случае успехов, а также если необходимо быстро встроиться в бизнес-процессы и сделать определенный объем работы. Каждый второй работодатель (53%) берет в штат специалистов с избыточной квалификацией лишь иногда.

Рынок труда после начала СВО изменился, и число компаний, для которых прием на работу кандидатов с избыточной квалификацией — это постоянная практика, выросло (+4 процентных пункта).

Сталкиваться с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации доводилось каждому четвертому россиянину (27%). Мужчины рассказывают об этом почти в полтора раза чаще женщин (30% против 22%), а респонденты старше 45 лет — втрое чаще опрошенных до 34 (37% против 12%). Соискатели пока не заметили изменений на рынке труда: по сравнению с прошлым годом число специалистов, столкнувшихся с отказом из-за чрезмерного опыта или слишком высокого уровня образования, практически не изменилось.