Названы варианты работы и подработки для студентов в Иркутске

По итогам прошлого года число вакансий для студентов и недавних выпускников увеличилось в 3 раза по стране. В январе текущего года на Авито Работе опубликован большой выбор подходящих объявлений по всей стране – свыше 240 тысяч. В День студента, 25 января, эксперты платформы рассказали, как и сколько могут зарабатывать учащиеся вузов.

Студенты могут хорошо зарабатывать

По итогам прошлого года медианная зарплата для студентов, недавних выпускников и начинающих специалистов на Авито Работе составила 40 000 рублей (+21%). Высокие предложения отмечены на позициях менеджера по продажам – 42 200 рублей, дизайнера – 37 500 рублей, менеджера по работе с клиентами – 31 000 рублей. В Иркутске медианная зарплата составила 31 400 рублей.

В январе самые высокооплачиваемые вакансии отмечены в сфере развлечений, например, позиция администратора в ночном клубе в Калининграде (до 300 000 рублей). Также высокую зарплату предлагают продавцу в магазин мебели в Москве (до 150 000 рублей), консультанту в салон цифровой техники в Норильске (до 150 000 рублей) и менеджеру по работе с клиентами в Ростове-на-Дону (50 000 – 70 000 рублей).

Ранний старт карьеры

В ушедшем году на раздел «Без опыта, студенты» на Авито Работе пришлось 10% вакансий от всех опубликованных. Количество предложений для студентов выросло почти в 3 раза по стране. При этом работодатели предлагают учащимся вузов не только временную подработку в высокий сезон, но и стартовые позиции для последующего развития и роста внутри компании. Так у студентов появляется возможность начать строить карьеру в интересующей их сфере уже во время обучения в университете. В Иркутске вакансий для студентов стало на 61% больше.

«Трудоустройство студентов выгодно и бизнесу, и самим специалистам. Нанимая молодёжь, работодатели не только восполняют нехватку персонала в высокий сезон, но и «растят» кадры внутри компании с прицелом на будущее. В свою очередь, учащиеся вузов получают возможность сразу устроиться на работу или оплачиваемую стажировку по будущей профессии или получить полезный опыт по другим направлениям без вреда для учёбы. На Авито Работе соискательская активность студентов год к году увеличилась в 2 раза. При этом молодые люди довольно осознанно подходят к выбору работодателя и обращают внимание не только на зарплату.

Студенты оценивают стабильность компании, возможности для долгосрочного развития и, конечно, удобство и гибкость рабочего графика, – комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

И в магазин, и в офис: куда зовут студентов

Молодёжь стали чаще привлекать в сферы продаж, ритейла, маркетинга и рекламы. Во-первых, у студентов есть возможность найти предложения о работе непосредственно в точках продаж. В Иркутске количество предложений для продавцов-консультантов увеличилось в 2,6 раза, для промоутеров – на 16%. Во-вторых, учащиеся вузов могут попробовать себя на начальных позициях бэк-офиса.

Растёт востребованность молодых кадров в сфере HoReCa. В 2022 году работодатели на 31% чаще искали студентов на вакансии официантов. Индустрия общественного питания предлагает одни из наиболее гибких условий занятости, отвечая запросу студентов на работу в свободное от учёбы время.Кроме того, работодатели стали ещё активнее нанимать учащихся вузов в сферы клиентского обслуживания и консультирования. По итогам года в Иркутске студентов на 19% чаще привлекали на вакансии менеджеров по работе с клиентами и на 7% активнее – в качестве операторов call-центра. Обычно на данных позициях можно самостоятельно выбрать удобный график, что особенно актуально для студентов очных и очно-заочных форм обучения.