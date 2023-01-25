Сирота из Шелехова заявил, что ему почти 11 лет не дают квартиру – начата проверка

31-летний житель города Шелехова Иркутской области направил в региональное управление СКР заявление, где сообщил, что нарушены его права на получение жилья: мужчина является сиротой, однако квартиру, которая положена ему по закону, он так и не получил, сообщили в ведомстве.

Житель Приангарья стоит в очереди по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2011 года. По факту невыдачи жилья начата доследственная проверка по уголовной статье «Халатность».

«В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также администрации по Нижнеилимскому району. Именно в этом муниципальном образовании в 2011 году заявитель встал на очередь, однако за это время она необоснованно выросла», – уточнили в ведомстве.

Согласно Федеральному закону №159-ФЗ, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет государства однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.