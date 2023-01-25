Бухгалтера госпредприятия в Усолье-Сибирском осудили на 4 года за взятки в 400 тыс. рублей

Главного бухгалтера муниципального предприятия, осуществляющего деятельность в сфере ЖКХ и захоронения умерших граждан в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, отправили в колонию на 4 года за взятки на общую сумму свыше 400 тысяч рублей, сообщило региональное управление СКР.

Взятки выплачивались за беспрепятственное оказание услуг по подготовке мест захоронений на территории городского кладбища. Каждый месяц бухгалтер получал по 25 тысяч рублей от руководителя коммерческой организации. Установлено, что преступления совершались на протяжении полутора лет.

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками полиции в конце декабря 2021 года. Приговором суда подсудимый признан виновным. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.