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Губернатор Иркутской области прокатился на катке со студентами

Массовыми катаниями на коньках отметили День российского студенчества в Иркутской области – в честь праздника губернатор Приангарья Игорь Кобзев прокатился в «студенческой цепочке» на катке на острове Конный, сообщила пресс-служба регионального правительства.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Акция «Все на лед!» в Иркутске проходит уже в пятый раз. В 2022-ом мероприятие впервые вышло за пределы столицы Приангарья и прошло еще в трех городах региона: Ангарске, Братске, Усть-Илимске. В этом году к акции присоединились еще 13 муниципальных образований области.

«На всех локациях предполагается идентичная программа: выступления приглашенных гостей, творческие номера от студенческих коллективов, интерактивные площадки от партнеров мероприятия, розыгрыш призов. К проведению мероприятия привлечено около 400 волонтеров, 15 студенческих творческих коллективов, молодежные объединения. Предполагаемое количество участников во всех муниципалитетах – порядка шести тысяч человек», – рассказали в правительстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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