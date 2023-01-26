Продлен срок приема заявок на олимпиаду РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего»

Олимпиада проводится для школьников 8-11 классов, победа в ней дает дополнительные баллы для поступления в ряд российских вузов.

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

Для того, чтобы принять участие в отборочном этапе олимпиады, необходимо зарегистрироваться на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и En+, а также подать заявку в разделе «Проекты» до 15 февраля.

Все школьники, прошедшие отборочный этап конкурса, получат сертификаты участников, незабываемые эмоции и знания о профессии металлург. А победители олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего» – дополнительные баллы для поступления в высшие учебные заведения. В первую очередь – СФУ (в том числе Хакасский технический институт), ИРНИТУ, ВолгГТУ, УГГУ, СибГИУ. Победители Олимпиады также получат ценные подарки от РУСАЛа.

Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов по направлениям «бакалавриат» и «специалитет». В зависимости от результатов можно набрать от 3 до 7 дополнительных баллов.

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проводится РУСАЛом совместно с вузами-партнерами с 2011 года по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Поддержка талантливой молодежи – одно из ключевых направлений социально-общественной деятельности РУСАЛа.

Отметим, что «13-й элемент.ALхимия будущего» входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. Портал olimpiada.ru присвоил Олимпиаде РУСАЛа самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике.