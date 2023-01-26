Алюминий помогает застройщикам экономить

Пять лет назад, в ноябре 2017 года, Минэнерго России выпустило приказ, разрешающий использование алюминиевых сплавов в электропроводке зданий и сооружений. Это решение позволило существенно снизить себестоимость строительства недвижимости. Об особенностях применения алюминиевой электропроводки в жилищном строительстве изданию RusCable Insider Digest рассказал Антон Соколовский, инженер-энергетик компании «Главстрой», в его профессиональном портфолио – проекты энергосистем таких знаковых объектов столицы, как отель Four Seasons, башня «Меркурий» (Москва-Сити), стадион «Динамо» и Северный Речной Вокзал.

– Год назад в одном телеинтервью вы сказали, что главная проблема в применении алюминиевой проводки в жилищном строительстве заключается в том, что российский рынок все еще ориентирован на медь. Изменилась ли ситуация сегодня?

– Движение есть, основные наши партнеры выпускают дополнительные линейки сопутствующей кабелю продукции, ориентированные на использование алюминиевых сплавов, в том числе инновационной 8ххх серии. Для электроустановочных изделий предлагаются новые палитры цветов, помимо белых. Все большее количество застройщиков переходит с медных кабелей на кабели из алюминиевых сплавов. Однако сделать предстоит еще много.

Скажем, сегодня остро стоит задача подготовки технических специалистов для работы с алюминием. Их готовят в специализированных университетах и техникумах. Но практику можно получить только в «полях», где данные технологии применяются.

И да, технологии, используемые для алюминия и меди, отличаются, а универсальные изделия помогают их объединить. Существуют специальные нормы, в которых прописан порядок работы. Производителям остается только указать соответствующие инструкции к монтажу.

Нет никакой разницы, по каким проводам идет ток – медным или алюминиевым – ведь законы физики для всех одинаковы.

– Какие рекомендации содержатся в этих инструкциях?

– Пожалуйста, пример. Алюминий и медь друг с другом не совместимы, поэтому во избежание гальванической пары необходимо помещать между ними инертный материал. В данном случае достаточно лужения, то есть покрытия переходных пластин либо самих шин оловом. Такие изделия на рынке есть – это луженый медный наконечник или алюминиевый луженый наконечник. Можно также использовать строительно- монтажные клеммы с контактной пастой для предотвращения окисления алюминия.

– После выхода приказа Минэнерго России проводка из новых сплавов начала возвращаться в жилищное строительство, в первую очередь – в щитки. Вы, как практик, можете сказать, есть ли различия в прокладке, монтаже и эксплуатации медной проводки и проводки из алюминиевых сплавов?

– Алюминий имеет ряд отличий от меди, соответственно, при работе с ним применяются иные технологии. Но при соблюдении всех строительных норм монтаж и эксплуатация алюминиевой проводки ничем не отличается от медной. Не нужно специально штробить стены, не требуются какие бы то ни было дополнительные материалы – все аналогично.

Важно отметить, что и трудозатраты, и стоимость работ по прокладке кабеля останутся прежними, так как они не зависят от материала токопроводящей жилы. Впрочем, так же, как и размер кабельных лотков и диаметр гофры.

– Кто принимает решение о том, какая проводка будет? Хозяин квартиры или монтажник?

– Прежде всего такое решение принимает бизнес. Задача любого застройщика – минимизировать издержки. Алюминий позволяет эту задачу решить, так как он гораздо дешевле меди. А об экономическом эффекте думают в первую очередь.

Приведу пример. Вот сравните: сейчас алюминиевый силовой кабель АсВВГнг(А)-LS с сечением 3x4 мм стоит 34 рубля за метр, а медный ВВГнг(А)-LS с меньшим сечением 3x2,5 мм обходится почти вдвое дороже – 65 рублей за метр. Соответственно, чем выше сечения токопроводящих жил кабеля, тем заметнее разница в цене между алюминиевыми сплавами и медью.

– Да, но ведь сечение у алюминиевого провода больше, чем у медного, а значит, требуется больше металла?

– Вы совершенно правильно отметили, что при одинаковой мощности нагрузки требуется алюминиевый кабель сечением больше, чем медный. Но при этом все равно алюминиевый кабель будет в два раза легче медного.

– Есть ли сегодня дефицит универсальных электроустановочных изделий?

– Дефицита универсальных электроустановочных изделий на сегодняшний день нет. Дело в том, что данный вид изделий освоен крупнейшими российскими производителями, а их продукция доступна в любом регионе страны – в торговых точках федеральных и региональных дистрибьюторов.

Объект уже сдан, квартиры проданы и владельцы довольны своим выбором. Никаких нареканий со стороны потребителей алюминиевая проводка не вызывает. Большинство жильцов даже не в курсе того, что в их доме используются новые кабели из алюминиевых сплавов.

– В текущих условиях импортозамещение стало особенно актуальным. Приведите, пожалуйста, примеры импортозамещения в отрасли.

– «Главстрой» уже давно работает над оптимизацией инженерных решений, делая упор на импортозамещении в электротехнике. Мы пользуемся отечественной продукцией, которая, поверьте, ничем не уступает импортным аналогам.

– Каких тенденций нам стоит ждать на рынке в ближайшее время?

– Те производители, которые изначально ориентировались расти вместе с алюминиевым рынком, продолжат увеличивать свой ассортимент. Остальные последуют за ними, когда крупные застройщики перейдут на алюминий. Например, в ЖК «Столичный» и ЖК «Героев» вся электропроводка сделана из алюминиевых сплавов. И другие застройщики также уже применяют алюминиевые кабели для стояков и мест общего пользования.