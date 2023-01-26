761 многодетная семья Иркутской области получит социальную выплату взамен земельного участка

В областном бюджете на эти цели предусмотрено 152 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона.

– За два года новой мерой поддержки воспользовались 884 многодетных семьи. Общая сумма перечисленных средств областного бюджета составила 175,79 миллиона рублей. Продолжаем реализацию принятых на себя обязательств и в текущем году, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Министр имущественных отношений региона Марина Быргазова рассказала, что основная цель использования выплаты остается прежней: в большинстве своем многодетные семьи направляют средства на оплату ипотечных кредитов.

Выплату также можно направить на покупку земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта; ведения садоводства; покупку квартиры, комнаты или индивидуального жилого дома; строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома, выполняемого с привлечением строительной организации.

Заявления о принятии на учет на получение социальной выплаты можно подать до 31 августа. Подробную информацию о социальной выплате можно узнать на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в разделе «Социальная выплата многодетным семьям».