Братский студент сделал предложение на городском празднике в Татьянин день

В Братске с размахом отпраздновали Татьянин день, известный также как День студента. Все происходило на корпоративной бразовской базе отдыха Простоквашино, на берегу Курчатовского залива. Трехчасовая программа включала в себя разнообразные активности, самым массовым и востребованным развлечением стало катание на коньках и игра в хоккей.

- Второй год подряд на территории базы отдыха “Простоквашино” проходит удивительный, прекрасный праздник, посвященный Дню студенчества, который называется “Все на лед!”, - рассказала компании БСТ Светлана Мирошина, заместитель заведующего отделом по молодёжной политике администрации Братска. - В этом году он проходит сразу в 14 муниципалитетах Иркутской области, в том числе и в нашем городе.

Победители конкурсов приняли участие в розыгрыше призов, предоставленных в том числе компанией РУСАЛ, которая традиционно уделяет большое внимание работе с молодежью, создает образовательные, экологические и спортивные проекты, развивает инфраструктуру в регионах. Эти направления социальной деятельности заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Со сцены виновников торжества поздравил управляющий директор Братского алюминиевого завода.

- Мы всегда поддерживаем городские мероприятия и очень рады, что сегодня такой прекрасный праздник организован на нашей базе отдыха. Студенчество – прекрасная пора. Я учился в Красноярске и окончил Красноярскую аэрокосмическую академию, но в силу определенных обстоятельств стал металлургом и работаю на Братском алюминиевом заводе, чему очень рад, - рассказал Евгений Зенкин. - Мне даже иногда снится, как я что-то должен опять сдавать, очередной экзамен. Желаю собравшимся здесь ребятам провести эти прекрасные студенческие годы весело и с пользой. Хорошей, легкой учебы, а в нужный момент пусть приходит халява!

Апогеем праздника стало романтическое предложение руки и сердца, которое сделал студент Братского госуниверситета Георгий своей избраннице Евгении. Он вручил девушке букет, встал на колено и, протягивая коробочку с кольцом, задал, возможно, самый главный вопрос в своей жизни. Положительный ответ практически утонул в аплодисментах многочисленных зрителей.

По словам Георгия, сделать предложение на празднике в честь Дня студента он решил по двум причинам. Во-первых, это красиво и необычно, а во-вторых, познакомилась пара также 25 января.