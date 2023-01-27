21 млрд рублей направят на ремонт дорог в Иркутской области в 2023 году

В этом году приведение автомобильных дорог Иркутской области в нормативное состояние будет направлен 21 млрд рублей. Из областного бюджета – 14,8 млрд рублей, из федерального – пять млрд, из местных - 980 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области

Основная статья расходов – это ремонт и содержание автодорог. На реализацию государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» будет выделено 19,58 млрд рублей. Программа включает реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках планируют привести в нормативное состояние 276 км. Из них 228 км на региональных и 48 км – на местных трассах. На это будет направлено около 10 млрд рублей.

На остальные средства будут разрабатывать проектную документацию для приведения участков трасс в нормативное состояние, установят два пункта весогабаритного контроля, оснастят средствами транспортной безопасности десять, будут внедрять интеллектуальную транспортную систему и выделят субсидии муниципальным образованиям. На них в нормативное состояние приведут участки, общей протяжённостью 64,5 км. На дорогах регионального значения, которые проходят в населенных пунктах, построят 23,5 км линий искусственного освещения.