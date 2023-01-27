Уголовное дело завели в Иркутской области из-за возможного превышения должностных полномочий при строительстве жилья для детей-сирот

Правоохранители оценивают ущерб в 206 млн рублей.

Согласно данным прокуратуры, что в марте – апреле прошлого года «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» заключил пять государственных контрактов на подготовку проектной документации на 124 квартиры для детей-сирот в Тулуне, Саянске, п. Забитуй, п. Усть-Уда, п. Балаганск Иркутской области.

Согласно документации, строительным организациям произведена выплата аванса в размере 60% и 90% от цены контрактов. Вместе с тем строительство жилых домов велось с нарушением сроков.

В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 206 млн рублей, а также нарушены права детей-сирот.

Материалы проверки прокуратура направила в органы СК для решения вопроса об уголовном преследовании.