Уголовное дело завели в Иркутской области из-за возможного превышения должностных полномочий при строительстве жилья для детей-сирот

Правоохранители оценивают ущерб в 206 млн рублей.
Согласно данным прокуратуры, что в марте – апреле прошлого года «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» заключил пять государственных контрактов на подготовку проектной документации на 124 квартиры для детей-сирот в Тулуне, Саянске, п. Забитуй, п. Усть-Уда, п. Балаганск Иркутской области.
Согласно документации, строительным организациям произведена выплата аванса в размере 60% и 90% от цены контрактов. Вместе с тем строительство жилых домов велось с нарушением сроков.
В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 206 млн рублей, а также нарушены права детей-сирот.
Материалы проверки прокуратура направила в органы СК для решения вопроса об уголовном преследовании.