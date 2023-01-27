Один миллион клиентов Сбера воспользовался сервисом «Деньги до зарплаты» в 2022 году

Сервисом «Деньги до зарплаты» в 2022 году воспользовался один миллион клиентов Сбера. Им было выдано 30 млрд рублей.

Сервис «Деньги до зарплаты» предназначен для зарплатных клиентов Сбера (тех, которые получают зарплату на карту Сбербанка). Подать заявку можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Её рассмотрят за несколько минут и без справок, а после одобрения деньги будут перечислены на карту. Максимальная сумма займа — до половины зарплаты, срок — один месяц. Потратить их можно на любые цели — от покупки необходимого товара до повседневных нужд. Вернуть деньги нужно после зарплаты, сумма спишется автоматически — напоминание о списании придёт за два дня.

Также к привилегиям зарплатных клиентов относятся: бесплатное обслуживание СберКарты, пониженная ставка по потребительскому кредиту (ниже до двух процентных пунктов); скидка на налоговый вычет (до 15%), на страховку от мошенников (20%), а для новых клиентов — подписка СберПрайм на три месяца за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайла.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:

– Сервис «Деньги до зарплаты» мы запустили в мае 2021 года. С каждым месяцем он всё популярнее, ведь мы предлагаем нашим зарплатным клиентам уникальную услугу, аналогов которой нет на банковском рынке. За полтора года им воспользовались уже 4,8 млн раз, в том числе 3,9 млн раз — в 2022 году. Наш сервис значительно дешевле микрозаймов, а его условия — выгодные и прозрачные. Например, за каждую тысячу рублей, взятую в долг, переплата составит всего 28 рублей, а при общей сумме займа в 30 тысяч рублей вернуть нужно 30 600 рублей. Согласитесь, выгодно. Кроме того, у наших зарплатных клиентов есть ещё ряд преимуществ, например, более низкие ставки по кредитам на любые цели, скидки на страховку и налоговый вычет. Поэтому получать зарплату на карту Сбера — не только удобно и надёжно, но ещё и выгодно.