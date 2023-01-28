Премию в области кинематографии имени Гайдая учредят в Иркутской области в 2023 году

Пресс-конференция в формате телемоста Москва – Иркутск – Благовещенск – Монте-Карло, посвященная 100-летию кинорежиссера, сценариста Леонида Гайдая, состоялась 27 января. В ней принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который рассказал, что в регионе в 2023 году планируется учредить кинопремию имени Леонида Гайдая.

«В 2023 году мы планируем учредить областную премию имени Леонида Гайдая в области кинематографии. Вручение премии в декабре символично, и подведем мы итоги нашего юбилейного года», – отметил Кобзев.

Кроме того, 30 января в Иркутске состоится вручение молодым кинорежиссерам премии имени Леонида Гайдая от Союза кинематографистов России – это инициатива Игоря Кобзева, которая была поддержана кинорежиссером Никитой Михалковым.

Всего в области состоится в течение года более 100 мероприятий, посвященных 100-летию кинорежиссера.