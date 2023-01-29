Внедорожник и большегруз столкнулись и загорелись на трассе в Нижнеудинском районе

Внедорожник и большегруз столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Замзор Нижнеудинского района Иркутской области, в результате чего случилось возгорание обеих машин, сообщает региональная полиция.

Инцидент случился сегодня вечером. После удара оба автомобиля загорелись. В результате ДТП водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте происшествия. Машины полностью уничтожены огнем.

Сейчас на месте дорожного инцидента инспекторы обеспечивают безопасность и регулируют движение транспорта. Полицейским предстоит выяснить все причины и условия произошедшего.