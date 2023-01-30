Почему падает рубль

В конце прошлого года рубль заметно ослаб после нескольких месяцев устойчивого роста. Эксперты называют несколько причин, в их числе – снижение валютной выручки от экспорта, введение потолка цен для российских нефтепродуктов, восстановление импорта и ограниченные резервы в юанях.

– Центробанк связывает это в первую очередь с тем, что нефтегазовые компании и другие экспортёры стали продавать меньше валютный выручки. Курс пошёл вниз, когда западные страны ввели эмбарго на поставки российской нефти и одновременно установили потолок для её цены. Другой значимый фактор – восстановление импорта. Недавно ЦБ подсчитал, что в целом за год просадка составила менее 10%, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Чтобы поддержать рубль, Минфин в январе начал продавать юани из фонда национального благосостояния в рамках обновлённого бюджетного правила.

– В ближайшие три года объём нефтегазовых доходов в бюджете зафиксирован на уровне 8 трлн рублей/год. При нынешнем уровне добычи баррель нефти должен стоить 55 долларов. Это на 5 долларов меньше, установленного западными странами потолка. Если цена будет выше 55 долларов, дополнительные доходы пойдут в ФНБ, если ниже – Минфин будет продавать юани из резерва.

По оценке Минфина, с 15 декабря по 14 января средняя цена барреля российской нефти составила 46,8 долларов.

– Если так пойдёт дальше Минфин продолжит интервенции, но рубль может слабеть, потому что запас юаней не безграничен, – резюмирует эксперт.

На 1 декабря в ФНБ находилось 309,7 млрд юаней , по текущему курсу – это почти что 3.1 трлн рублей. Специалисты компании «Финам» просчитали разные сценарии в зависимости от текущей цены нефти, насколько хватит этих резервов.

– Так, например, при Urals $45 Минфин уже в этом году распродаст более половины юаней из резервов и, по-видимому, весной следующего года будет вынужден свернуть данные операции, – считают эксперты «Финам».