Каждый пятый работодатель в Иркутске никогда не берет в штат соискателей с избыточной квалификацией

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работодателей и представителей экономически активного населения из города, имеющего опыт трудоустройства.

Каждый пятый работодатель в Иркутске (20%) никогда не берет в штат специалистов с избыточной квалификацией. Свою позицию HR-менеджеры объясняют высокой вероятностью того, что работник быстро покинет компанию, не будучи удовлетворенным уровнем задач и дохода. Напротив, в каждой девятой организации (11%) часто берут на работу overqualified-кандидатов. Судя по комментариям, это может быть разумным решением, если нужен перспективный сотрудник, готовый к быстрому карьерному росту в случае успехов, а также если необходимо быстро встроиться в бизнес-процессы и сделать определенный объем работы. Каждый второй работодатель (52%) берет в штат специалистов с избыточной квалификацией лишь иногда.

Рынок труда после начала СВО изменился, и число компаний, для которых прием на работу кандидатов с избыточной квалификацией − это постоянная практика, выросло (+4 процентных пункта).

Сталкиваться с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации доводилось каждому четвертому иркутянину (26%). Мужчины рассказывают об этом почти в полтора раза чаще женщин (31% против 23%), а респонденты старше 45 лет − втрое чаще опрошенных до 34 (38% против 13%). Соискатели пока не заметили изменений на рынке труда: по сравнению с прошлым годом число специалистов, столкнувшихся с отказом из-за чрезмерного опыта или слишком высокого уровня образования, практически не изменилось.