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IT-ипотекой воспользовались 16,9 тыс. человек

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На эти цели правительство выделило 54 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко рассказал о реализации программы льготной ипотеки для IT-специалистов.

«С начала действия программы IT-ипотеки было одобрено 16,9 тыс. заявок и выдано почти 6 тыс. жилищных кредитов, общая сумма которых составила более 54 млрд рублей», – говорит Чернышенко.

В этом году предельная ставка составит до 5% годовых. За счет банковских и региональных программ она может быть дополнительно снижена.

По итогам трех лет реализации программы более 50 тыс. специалистов смогут улучшить свои жилищные условия. Общий объем кредитов составит порядка 240 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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