У половины сибиряков за последний год появились новые источники дохода

52% жителей СФО сообщили, что в 2022 году у них появились новые источники дохода. 60% опрошенных оценили желаемый уровень доходов в 2023 году от 50 до 150 тыс. рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Отвечая на открытый вопрос о новых источниках дохода, которые появились за последний год (можно было давать более одного варианта ответа), 39% сообщили о подработках, 8% о появлении доходов от банковского вклада или накопительного счета, 4% заработали на инвестициях в ценные бумаги, еще 1% назвал другие источники дополнительного дохода. У 50% опрошенных за последний год не возникло новых источников дохода.

22% респондентов за последний год сменили работу, 8% получили повышение. 9% заявили о потере работы. У 59% профессиональный статус за последний год не изменился.

Сибиряки оценили уровень желаемых доходов в 2023 году. Для 4% будет достаточно зарабатывать менее 30 тысяч рублей в месяц. 15% хотели бы иметь в новом году ежемесячно 30-50 тысяч рублей, 49% - 50-100 тысяч рублей, 19% - 100-150 тысяч рублей, 7% - 150-200 тысяч рублей и еще 6% - свыше 200 тысяч рублей в месяц. При этом реальный уровень доходов соответствует желаемому только у 12% респондентов (для сравнения: на Дальнем Востоке у 18%, на Северном Кавказе у 7%).

*Опрос проводился 20-26 января банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.