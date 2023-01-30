Стена треснула в многоэтажке в Иркутском районе – это может быть связано с перепланировкой

Стена многоэтажного дома треснула в Иркутском районе – произошедшее может быть связано с перепланировкой в одной из квартир, сообщили в администрации территории.

Фото администрации Иркутского района

Инцидент произошел вечером 24 января – информации о случившемся поступила в службу ЕДДС от жителей микрорайона Зеленый Берег Марковского муниципалитета. Люди сообщили, что в своем доме в 22:30 они услышали треск, из-за чего были вынуждены были выйти на улицу.

«25 января специалисты отдела ЖКХ Марковского МО выехали на место с проверкой. В результате осмотра дома были обнаружены небольшие трещины в подъезде. По словам соседей, в одной из квартир, предположительно, проводится перепланировка. В квартиру попасть специалистам администрации не удалось», – рассказали местные власти.

Администрация района посоветовала людям обратиться с заявлением в управляющую компанию и службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области с просьбой организовать проверку по факту возможной незаконной перепланировки.