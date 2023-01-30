Новости

Стена треснула в многоэтажке в Иркутском районе – это может быть связано с перепланировкой

Стена многоэтажного дома треснула в Иркутском районе – произошедшее может быть связано с перепланировкой в одной из квартир, сообщили в администрации территории.

<p>Фото администрации Иркутского района</p>

Фото администрации Иркутского района

Инцидент произошел вечером 24 января – информации о случившемся поступила в службу ЕДДС от жителей микрорайона Зеленый Берег Марковского муниципалитета. Люди сообщили, что в своем доме в 22:30 они услышали треск, из-за чего были вынуждены были выйти на улицу.

«25 января специалисты отдела ЖКХ Марковского МО выехали на место с проверкой. В результате осмотра дома были обнаружены небольшие трещины в подъезде. По словам соседей, в одной из квартир, предположительно, проводится перепланировка. В квартиру попасть специалистам администрации не удалось», – рассказали местные власти.

Администрация района посоветовала людям обратиться с заявлением в управляющую компанию и службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области с просьбой организовать проверку по факту возможной незаконной перепланировки.


<p>Фото администрации Иркутского района</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Майнеры
«Майнинг находится вне правового поля» – Игорь Рунец, BitRiver
Общие мощности российских майнинговых компаний по итогам 2022 года превысили 500 МВт
Майнинг в жилых домах могут полностью запретить
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес