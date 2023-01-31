Половина иркутян считают, что их работодатели никак не заботятся о здоровье сотрудников

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области и выяснила, предоставляют ли их работодатели программы заботы о здоровье.

Согласно опросу, добровольное медицинское страхование (ДМС) остается наиболее распространенной составляющей программы заботы о здоровье, которая сегодня есть в компаниях Иркутской области. О наличии ДМС у своего текущего работодателя заявили 26% сотрудников. Чаще остальных о ДМС говорили банковские работники (76%), ИТ-специалисты (48%), а также занятые в сфере добычи сырья (53%).

12% работающих жителей Приангарья рассказали, что их компании обеспечивают прохождение диспансеризации. Она доступна каждому третьему работнику сферы медицины, науки и образования и госслужащему.

При этом оплата занятий спортом и фитнесом на стороне работодателя есть лишь у 8% опрошенных, а 7% сообщили о том, что у них в компании проводятся спортивные мероприятия.

Реже всего в программах заботы о здоровье сотрудников задействованы сейчас телемедицина, путёвки в санатории (по 6%), диетическое питание, лечение в корпоративных клиниках, программы правильного питания образа жизни (по 2%). При этом о полном отсутствии программ заботы о здоровье на работе заявили 49% опрошенных сотрудников из Иркутской области.

Кроме того, подавляющее большинство респондентов (69%) заявили, что работодатели не предоставляют программы психологической поддержки. Лишь 5% опрошенных доступны горячая линия психологической поддержки и психологическая помощь в онлайн-режиме. Чаще остальных об этом заявляли сотрудники госслужбы, медики, банковские работники, ИТ-кадры и специалисты по добыче сырья.