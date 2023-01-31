Программу льготных авиаперелетов на Дальний Восток продлили еще на три года

По итогам 2022 года программой льготного субсидирования авиаперелетов воспользовалось более 350 тыс. человек, сообщают «Известия».

Выросло и количество направлений – до 37. Среди популярных рейсов: Хабаровск – Якутск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита. Перевозчик – единая Дальневосточная авиакомпания, работающая на базе компании «Аврора».

Средняя стоимость билета по льготе – 1-10,7 тыс. рублей. В 2023 году на субсидии правительство выделит 5,9 млрд рублей.