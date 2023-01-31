Сбер улучшит «Ипотеку для IT»

Сбер улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для IT» в соответствии с решением Правительства РФ. Банк смягчает требования по минимальному ежемесячному доходу заёмщиков. Для городов-миллионников (кроме Москвы) она снижена со 150 тыс. рублей до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. (для москвичей нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей).

Предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет. Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заёмщик теперь обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые пять лет. Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании шесть месяцев, а не три, как раньше: в этот период ставка не вырастет. Вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, — с 10 тыс. до 20 тыс. Наконец, теперь «Ипотеку для IT» в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше — с 22 лет).

Кредитование по новым условиям будет доступно после вступления в силу соответствующего постановления Правительства РФ.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– IT-ипотека — один из самых новых продуктов с господдержкой. Но уже с мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей. Обновлённые условия, утверждённые правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ею воспользоваться. Мы ожидаем ещё большую востребованность этого продукта в 2023 году и приглашаем российских IT-специалистов воспользоваться привлекательным предложением.

Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке — по-прежнему 15% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов численностью от одного миллиона человек, девять миллионов рублей — для остальных регионов. Напомним, что по программе нельзя купить квартиру на вторичном рынке у физлица, но можно приобрести готовое и строящееся жильё (в том числе по договору долевого участия) у застройщиков, земельный участок для строительства дома по договору подряда. Подать заявку на IT-ипотеку можно онлайн на Домклик.