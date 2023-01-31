Ноутбуки подешевели до 30% в России

К началу 2023 года предложение превысило спрос, рассказал «Известиям» сотрудник одного из вендоров.

Налаживание параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из КНР привели к тому, что предложение на лэптопы в России превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться, отметил собеседник издания.

Выборочная проверка в «Яндексе» действительно показала снижение стоимости на часть моделей от компаний из континентального Китая и с Тайваня – уценка ряда моделей за последние месяцы 2022 года и январь 2023 года составила 15-30%.