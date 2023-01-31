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БрАЗ вновь отмечен дипломом «Рейтинга хозяйствующих субъектов»

Братский алюминиевый завод стал победителем регионального «Рейтинга хозяйствующих субъектов». Награды по итогам 2021 года вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает официальный сайт областного правительства.

– Предприятия – призеры рейтинга вносят значительный вклад в улучшение социально-экономического положения региона и, как итог, в повышение уровня жизни населения. Благодаря этой работе Иркутская область традиционно занимает лидирующие позиции в Сибири по экономическим показателям, – сказал Игорь Кобзев. – Рейтинг – это не просто отбор лучших. Показатели, которые учитываются при отборе, прописаны в стратегии социально-экономического развития региона и являются точками роста для наших компаний.

По итогам 2021 года определены предприятия-победители в семи промышленных комплексах в соответствии с видами экономической деятельности. БрАЗ стал обладателем диплома 2-й степени среди предприятий металлургического комплекса.

– Металлурги на самом деле много делают для развития городов ответственности РУСАЛа. В частности, в Братске мы поддерживаем медицину, образование, спорт.  За два года в построенном РУСАЛом Центре помощи и спасения поставили на ноги более двух тысяч больных коронавирусом, – комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – В прошлом году компания начала в Братске масштабную программу развития спорта и популяризации здорового образа жизни. Всего за полгода мы построили с нуля Центр спортивных единоборств, который скоро откроет двери для юных братчан. Приятно, что заслуги нашего предприятия и компании так высоко оценены.

Призеров рейтинга определяли комплексно, при этом учитывали финансово-экономические показатели, инвестиционную и трудовую деятельность, социальную ответственность предприятий и организаций. Победителей выбирала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.

Отметим, что высокую позицию рейтинга хозяйствующих субъектов БрАЗ занимает не впервые. Поддержка экономики и социальной сферы регионов – приоритетное направление деятельности РУСАЛа,  заданное основателем компании Олегом Дерипаской еще в начале нулевых.

Не оставлен без внимания и личный вклад управляющего директора завода. В прошлом году губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил Евгению Зенкину благодарственные письмо за помощь, оказанную жителям Иркутской области в ходе борьбы с пандемией COVID-19. Кроме того, Евгений Юрьевич – обладатель почетного «Знака общественного поощрения».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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